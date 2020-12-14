Губернатор Камчатского края подписал соглашение о защите природы с WWF

Губернатор Камчатского края подписал соглашение о защите природы с WWF
Кадр youtube.com
Глава региона намерен сделать упор на развитие "зеленых" секторов экономики

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал соглашение с WWF России на пять лет. Договоренности коснутся защиты природы региона, а также развития экономики с упором на сферу экологии.

Глава Камчатки подчеркнул важность этого соглашения из-за особого значения защиты природы, которая является главным богатством и символом полуострова. Именно она привлекает сотни тысяч туристов в регион и делает его всемирно известным.

"В перспективе мы видим развитие экономики на Камчатке именно с основой на "зеленых" секторах, и туризм, направленный на расширение экологического мышления, – наша осознанная ставка",

– отметил Владимир Солодов. Он также добавил, что на Камчатке давно работает один из старейших филиалов Фонда защиты дикой природы.

Губернатор поблагодарил сотрудников Фонда за помощь в расследовании экологического бедствия, которое произошло этой осенью у берегов Камчатки. По словам Солодова, проблема показала необходимость объединения усилий, чтобы лучше понимать происходящее в природе и проработать инициативы по защите уникальных морских млекопитающих, флоры и мирового океана.

До 1 января стороны планируют разработать план реализации Соглашения на 2021 год. Договоренности коснутся конкретных целей совместной работы, мероприятий по их достижению, а также сроков их выполнения.

Руководитель WWF России Дмитрий Горшков отметил, что Всемирный фонд дикой природы традиционно работает над защитой биоразнообразия и его устойчивого использования. Глава Фонда отдельно обратил внимание на поддержку региональных особо охраняемых природных территорий по охране редких видов животных – по развитию экологически дружественного бизнеса, по экологической и стратегической оценке проектов и по развитию экологического туризма. По его словам, уже ведется работа по созданию зон охраны морских млекопитающих.

"Одна из важных задач, которая стоит перед Россией сейчас, – это сохранение уникальных морей России. Здесь Камчатка может стать одним из лидеров. Всемирный фонд дикой природы уже провел научные исследования, которые показывают, какие участки требуют особого внимания по использованию в хозяйственной деятельности или защите",

– заключил Дмитрий Горшков, выразив надежду, что руководство Камчатского края тоже окажет содействие.

Директор Камчатского представительства WWF России Сергей Рафанов также добавил, что соглашение должно дать возможность более эффективного и тесного сотрудничества. По его словам, Фонд готов предоставить экспертную оценку и финансовую поддержку, чтобы оценить риски и минимизировать угрозы для природы региона, связанных с реализацией программ долгосрочного экономического развития.

"Мы намерены содействовать внедрению на полуострове стратегической экологической оценки, оказать поддержку при разработке регионального паспорта климатической безопасности, привлечь экспертов к оценке техногенного воздействия на реках Вывенка, Пенжина, Асача, Мутная, Ича и Кирганик",

– отметил Сергей Рафанов, передает сайт Камчатского края. 

Всероссийский фонд защиты дикой природы работает на Камчатке с середины 1990-х гг., а его региональное отделение было создано в 2006 году. До сих пор соглашения между правительством региона и WWF не было, говорится на сайте администрации.

Карина СИРАЗОВА

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