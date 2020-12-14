В стране будет действовать комендантский час

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в стране с 21 часа 31 декабря начнется круглосуточный комендантский час. Закончится это ограничение 4 января в 5 утра.

Об этом пишет РИА "Новости". Такая мера принята для борьбы с коронавирусом.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Турции появились и другие ограничения. Так, не работают кафе и рестораны, еду можно только взять на вынос. В торговые центры пускают определенное количество человек. Бани и сауны временно не работают.