Туристам в Турции приготовили неприятный сюрприз на Новый год

В стране будет действовать комендантский час

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в стране с 21 часа 31 декабря начнется круглосуточный комендантский час. Закончится это ограничение 4 января в 5 утра. 

Об этом пишет РИА "Новости". Такая мера принята для борьбы с коронавирусом. 

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Турции появились и другие ограничения. Так, не работают кафе и рестораны, еду можно только взять на вынос. В торговые центры пускают определенное количество человек. Бани и сауны временно не работают. 

Полина ИВАНОВА

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