Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
688 новости
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в стране с 21 часа 31 декабря начнется круглосуточный комендантский час. Закончится это ограничение 4 января в 5 утра.
Об этом пишет РИА "Новости". Такая мера принята для борьбы с коронавирусом.
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Турции появились и другие ограничения. Так, не работают кафе и рестораны, еду можно только взять на вынос. В торговые центры пускают определенное количество человек. Бани и сауны временно не работают.
Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран
Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки