Опасная дата: озвучено предсказание Ванги на 22 декабря

Опасная дата: озвучено предсказание Ванги на 22 декабря
Фото: pixabay.com
Человечеству грозит новая эпидемия жуткой болезни

В прошлом году друг Ванги Сергей Косторной озвучил предсказание провидицы о страшной эпидемии. Теперь же он сообщил о новом пророчестве: человечеству грозят не менее страшные беды.

"В дату 22 декабря 2020 года выпадает пять двоек",

– объяснил друг ясновидящей. Если люди не прекратят воевать и гнаться за деньгами, то случится еще одна страшная эпидемия или неожиданная война. Он добавил:

"22 декабря нужно ждать с опаской. Она [Ванга – прим. ред.] говорила: "На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце".

Косторной также признался, что у него есть предсказание и на следующий год, однако пока что он должен держать его в тайне. Он обратил внимание, что пророчество о коронавирусе ему разрешили озвучить за неделю до пандемии, а слова о "пяти двойках" – за семь дней до Нового года.

В эфире программы "На самом деле" знакомый ясновидящей заключил: события 21 и 22 декабря приведут к мощной вспышке на Солнце, и это может отразиться на психике людей.

Стоит отметить, что 21 декабря специалисты действительно ожидают два астрономических события – сближение Сатурна и Юпитера, а также звездопад метеорного потока Урсиды.

Ранее появилось пророчество Ванги о США на следующий год.

Карина СИРАЗОВА

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