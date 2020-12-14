Участие Украины в крушении "Боинга" MH17 выдал сам Порошенко - эксперт

Участие Украины в крушении "Боинга" MH17 выдал сам Порошенко - эксперт
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Киев заподозрили в спецоперации в отношении пассажирского лайнера

Заявления и действия "украинского Нострадамуса" Петра Порошенко, который на момент крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. под Донецком был президентом страны, опровергают версию следствия о том, что лайнер был сбит ЗРК "Бук". Так считает независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Произошедшей в небе над воюющим Донбассом он назвал "заранее организованной преступной акцией".

"Это не просто случайный или неосторожный выстрел, после которого упал пассажирский лайнер. Это заранее организованная преступная акция, направленная на физическое уничтожение почти 300 людей для достижения корыстных политических целей", – пишет Антипов в статье на портале New Inform.

По мнению эксперта, версия следственной группы о попадании в MH17 российской ракеты "Бук", не имеет под собой основания, что подтверждают многочисленные факты. Он считает, что согласие на проведение спецоперации по ликвидации "Боинга" дало высшее руководство Незалежной. Эксперт обратил внимание на слишком поспешные заявления постмайданных вождей, которые заставляют сомневаться в главной версии следствия.

Антипов предположил, что до крушения MH17 о роли ЗРК знали лишь специалисты.

"А тут президент Украины, как новоявленный Нострадамус, с ходу через густой дым пепелища на месте крушения узрел "Бук". Ну а раз уж узрел, то тут же оповестил об этом мировую общественность. Понятно, что и подчиненные "украинского Нострадамуса" тоже решили проявить свое скороспелое красноречие", – указал Антипов.

Он подчеркнул, что после таких заявлений почти моментально в интернете появилось видео с "тем самым "Буком". Такая стремительная реакция и выдает тогдашние власти Незалежной с головой, утверждает специалист.

Ранее в октябре российско-украинский историк и публицист Владимир Корнилов уже обращал внимание на то, как быстро, буквально спустя пару часов после трагедии, киевский режим стал распространять через соцсети аудиопленки переговоров якобы ополченцев в момент трагедии, потом они куда-то пропали, но затем появились новые. По словам политолога, такие же сфабрикованные, как и первые.

О поддельных доказательствах вины Москвы в крушении малайзийского "Боинга" в донбасском небе также нынешним летом сообщил известный украинский журналист Анатолий Шарий. Он прямо обвинил СБУ в склейке пленки переговоров ополченцев под нужды Киева.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Грустный гость
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Гость
Все всё знают, но правда не может пробить железобетонную стену англо-пиндосской русофобской пропаганды. Ведь все мировые СМИ контролируются или принадлежат тем, кто поощряет русофобию. А те кто может сказать правду боятся физического уничтожения. Таковы современные реалии, где миром правят пиндосы и подстраивают всё под себя.
Ты не прав.
Насчет мирового господства пиндосии не прав, а в остальном да, все уже четко понимают, что минимум Россия не виновата. Просто бояться задать следующий вопрос - а кто виноват?
Мне только поведение малазийцев удивляет. Ваших граждан убили, ваших жен и детей, а вы сидите и молчите.
Нет у вас Калоевых, которые сами свой суд вершат. И сами приговор в исполнение приводят.
Ну, терпите дальше.
Гость
Ответить
Все всё знают, но правда не может пробить железобетонную стену англо-пиндосской русофобской пропаганды. Ведь все мировые СМИ контролируются или принадлежат тем, кто поощряет русофобию. А те кто может сказать правду боятся физического уничтожения. Таковы современные реалии, где миром правят пиндосы и подстраивают всё под себя.
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