Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о наказании за клевету в Сети

Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о наказании за клевету в Сети
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ужесточение мер призвано прекратить рост посягательств на достоинство личности

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, усиливающий уголовную ответственность за клевету в Интернете. Инициатор предлагает ужесточить меры вплоть до штрафа в размере 1 млн рублей либо лишения свободы сроком до двух лет. По словам управляющего партнера адвокатского бюро "Зутиков, Горгадзе и партнеры", члена Совета по правам человека Шоты Горгадзе, законопроект призван пресечь травлю и клеветнические высказывания, которые стали довольно распространенным явлением в повседневной жизни, что в корне иррационально.

Специалист отметил, что в последние годы честь и достоинство людей стали чаще подвергаться травле, а в Сети распространяются слухи, которые не имеют ничего общего с реальностью. Столь сомнительный феномен стал довольно распространенным явлением.

"Многие почему-то забывают, что человек должен всегда нести ответственность за свои слова – включая Интернет. Не стоит полагать, что наличие Сети освобождает от несения ответственности за свои действия, ведь это такая же коммуникационная платформа, как живой диалог или разговор по телефону", – напомнил спикер.

По словам специалиста, законопроект заставит одуматься и "любителей хайпануть", плодящих в интернет-платформах весьма сомнительную информацию.

"Речь идет о тех лицах и ресурсах, которые после ряда заявлений, не имеющих ничего общего с реальностью, не обременяют себя необходимостью предоставить информацию в подтверждение громких, скандальных и резонансных высказываний. Поэтому внесенный на рассмотрение законопроект, полагаю, поможет исправить возникшее положение, учитывая то, что действующие меры предусматривают лишь определенный штраф и исправительные работы", – заявил специалист в интервью "Утро.ру".

Ранее партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев заявил, что оскорбительные высказывания в адрес личности стали полноценным инструментом для деятельности ряда работы медийных личностей, чего в прошлые годы не наблюдалось.

Егор МАЛКОВ

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