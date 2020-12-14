Названы основные признаки телефонных мошенников

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В последнее время сильно активизировались телефонные мошенники. Их методы с каждым разом становятся все более изощренными. Представители Банка России рассказали, как можно распознать махинаторов.
Первый признак – неожиданный звонок с незнакомого номера. Это уже является поводом для настороженности. Также на мошенническую деятельность может указывать разговор, касающийся перевода денег.
Кроме того, если вам предлагают какое-то крайне выгодное предложение или говорят, что ваши средства под угрозой – не реагируйте. Ни в коем случае не сообщайте какие-либо данные – ПИН-код, трехзначный номер на обратной стороне карты и так далее.
Наконец, о желании завладеть вашими деньгами может говорить сильное давление со стороны собеседника. Если вас просят быстро принять решение – знайте, что вы общаетесь с мошенниками.
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