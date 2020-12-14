Названы основные признаки телефонных мошенников

Нужно обратить внимание на несколько моментов

В последнее время сильно активизировались телефонные мошенники. Их методы с каждым разом становятся все более изощренными. Представители Банка России рассказали, как можно распознать махинаторов.

Первый признак – неожиданный звонок с незнакомого номера. Это уже является поводом для настороженности. Также на мошенническую деятельность может указывать разговор, касающийся перевода денег.

Кроме того, если вам предлагают какое-то крайне выгодное предложение или говорят, что ваши средства под угрозой – не реагируйте. Ни в коем случае не сообщайте какие-либо данные – ПИН-код, трехзначный номер на обратной стороне карты и так далее.

Наконец, о желании завладеть вашими деньгами может говорить сильное давление со стороны собеседника. Если вас просят быстро принять решение – знайте, что вы общаетесь с мошенниками.