Названы основные признаки телефонных мошенников

Нужно обратить внимание на несколько моментов

В последнее время сильно активизировались телефонные мошенники. Их методы с каждым разом становятся все более изощренными. Представители Банка России рассказали, как можно распознать махинаторов.

Первый признак – неожиданный звонок с незнакомого номера. Это уже является поводом для настороженности. Также на мошенническую деятельность может указывать разговор, касающийся перевода денег.

Кроме того, если вам предлагают какое-то крайне выгодное предложение или говорят, что ваши средства под угрозой – не реагируйте. Ни в коем случае не сообщайте какие-либо данные – ПИН-код, трехзначный номер на обратной стороне карты и так далее.

Наконец, о желании завладеть вашими деньгами может говорить сильное давление со стороны собеседника. Если вас просят быстро принять решение – знайте, что вы общаетесь с мошенниками. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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