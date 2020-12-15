Продолжительность испытания составила 1 час 25 минут

Самолет МС-21-310, на котором установлены двигатели ПД-14 российского производства, совершил первый полет. Судно взлетело в воздух с взлетной полосы Иркутского авиазавода, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, во время одного из посещения предприятия представители ведомства обговорили первый полет судна, установив конец 2020 года в качестве крайнего срока. Машина стала результатом труда тысяч специалистов и работников авиастроения.

В ходе полетного задания, составившего 85 минут, экипаж проверил режим работы силовой установки, степень устойчивости и управляемости МС-21 с функционированием систем судна, отмечает пресс-служба "Ростеха".

Также госкорпорация успела распространить видеозапись с полетом российского самолета.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, проведенные летные испытания стали итогом слияния двух программ отечественного гражданского авиастроения – созданием самого лайнера и разработкой авиационного двигателя ПД-14, которые удалось воплотить в жизнь благодаря труду квалифицированных кадров.

Ранее глава РФ Владимир Путин раскритиковал поставщиков за прекращение поставок деталей, необходимых для создания самолета МС-21. По словам российского лидера, позиция коллег является хамством международного масштаба.