Популярные обезболивающие могут быть опасны - доктор Мясников

Популярные обезболивающие могут быть опасны - доктор Мясников
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Медик указал на негативные последствия приема ряда лекарств

Популярные обезболивающие таят серьезную опасность. Об этом предупредил доктор и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников.

Он заявил, что прием противовоспалительных лекарств приводит к негативным последствиям. Все, что, как правило, употребляется от головной боли, при артритах, артрозах, болях в спине, плече и т.д., начиная от анальгина и до ибупрофенов, многим категорически запрещено, отметил медик.

По его словам, эти препараты вызывают гипертонию, инфаркт, инсульт, ухудшают самочувствие тех, кто страдает сердечными заболеваниями. Больше других рискуют пожилые люди в возрасте от 60 лет – у них такое лечение может спровоцировать кровотечение.

Как основное обезболивающее рекомендуется парацетамол. Хотя он тоже относится к нестероидным, но у него нет таких побочных эффектов – он не оказывает плохого влияния на сердце и  ЖКТ и в разумных пределах безопасен, заявил Мясников. 

Ранее тот же доктор посоветовал воздержаться от употребления алкоголя накануне, в день вакцинации против коронавируса и спустя двое суток после нее. Не стоит усугублять состояние, которое и без того может осложниться, пояснил он.

Полина ДОРОЖКИНА

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