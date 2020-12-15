На некоторых участках выпало 5 миллиметров осадков

За прошедшие сутки московский регион буквально завалило снегом. Его количество достигло 10% декабрьской нормы, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Везде осадки выпали по-разному. В некоторых местах они покрыли землю слоем в 5 миллиметров, сообщила она РИАМО.

И в столице, и в Подмосковье 15 декабря также будет идти снег. Температура воздуха будет 0 ... -5°C, отметила синоптик, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее синоптики предупреждали о мощных снегопадах. По их прогнозам, высота сугробов может составить 12 сантиметров.