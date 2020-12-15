В США издали приказ о раскрытии методов сбора личных данных пользователей Сети

В США издали приказ о раскрытии методов сбора личных данных пользователей Сети
Фото: Carsten Rehder/dpa/www.globallookpress.com
Белый дом потребовал от мессенджеров предоставить конфиденциальную информацию

Федеральная торговая комиссия США (FTC) издала приказ, в соответствии с которым ведущие интернет-платформы и мессенджеры, включая YouTube, Facebook и WhatsApp, обязаны предоставить отчет о методах сбора и обработки информации, представляющей персональные данные интернет-пользователей. Компаниям дан 45-дневный срок на предоставление отчета со дня публикации распоряжения.

Регулятор также проявил заинтересованность в информации об определении подходящей рекламы для показа интернет-пользователям, а также их заинтересованности и влиянии использованных методов на детей и подростков.

"FTC издает приказы в  соответствии с разделом 6 (b) Закона о FTC, который уполномочивает Комиссию проводить широкомасштабные исследования, не имеющие конкретной правоохранительной цели", – говорится в заявлении регулятора.

Представители компании Discord, которая также вошла в девять интернет-платформ изданного распоряжения, заявили, что мессенджер не занимается показом рекламных объявлений и не зарабатывает на подобных продажах. По информации CNBC, в Twitter уже выразили готовность предоставить все необходимые данные.

В начале декабря регулятор уже потребовал в судебном порядке от представителей Facebook осуществить продажу платформ Instagram и WhatsApp. В комиссии утверждают, что компания в незаконном порядке поддерживает свою монополию в социальных сетях в течение многих лет, придерживаясь методов недобросовестной конкуренции.

Егор МАЛКОВ

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