Новые законы 2021 года: повышение налогов и запрет на костер

Чем обрадует и чем огорчит россиян наступающий год

Прошедший под знаком коронавируса 2020-й год стал тяжелым испытанием для всех без исключения, а Новый год – 2021 – особенно долгожданным. Но и он несет с собой не только радостные события. Ряд законодательных актов, вступающих в силу в России в 2021 г., вызывает противоречивую реакцию.

Повышение налогов

Эпоха плоской шкалы налогообложения в РФ уходит в прошлое. Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) повысится с 13% до 15%, но только на доход выше 5 млн рублей. Если доход увеличился "разово", например, за счет продажи квартиры, ставка НДФЛ останется прежней.

Повышение цен

В новом году подорожает алкоголь и табачные изделия. Это произойдет за счет повышения акцизов.

Акциз на сигареты поднимут на 20%, поэтому пачка станет стоить в среднем на 20 руб. больше. Акциз на спиртное повысится на 4%, соответственно, это отразится на ценниках.

Услуги ЖКХ повысятся на 4-6% в зависимости от региона. При этом с 1 января перестает действовать мораторий на начисление пени и отключение коммунальных услуг за неуплату.

МРОТ и прожиточный минимум

Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума изменится. В основу ляжет медианный доход населения. Таким образом, в 2021 г. МРОТ достигнет 12 792 рублей, а средний прожиточный минимум – 11 653 рубля.

Пенсии и маткапитал

Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 6,3%, в среднем прибавка неработающим пенсионерам составит 1 тысячу рублей.

Материнский капитал увеличится и составит 483 882 руб. на первого ребенка, 639 432 рублей на второго и следующих. Возможности, куда потратить эти средства, также расширены.

Чаевые в ресторанах

С Нового года кафе и ресторанам запрещено включать в чек чаевые и прочие суммы за товары и услуги, которые клиент не заказывал.

Помимо этого, посетители заведений общественного питания теперь должны получать информацию о способе приготовления заявленных в меню блюд, их ингредиентах, пищевой ценности и весе порций, пишет "Лента".

Поездки несовершеннолетних детей

Дети до 14 лет больше не смогут поселиться в гостинице без сопровождения взрослых. Если они путешествуют без родителей или опекунов, сопровождающие должны иметь при себе нотариальное согласие одного из официальных представителей ребенка. Это требование касается не только тренеров или учителей, но и бабушек, дедушек и других родственников.

Запрет на шашлык

Новые противопожарные правила запрещают россиянам с 2021 г. разводить костры даже во дворе частного дома или дачном участке, в том числе для сжигания листвы или мусора или приготовления пищи. Использование мангала теперь единственный законный способ пожарить шашлык и не нарваться на штраф.