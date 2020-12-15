Навальный заявил о своем возвращении в Россию

Навальный заявил о своем возвращении в Россию
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер утверждает, что пользуется в родной стране широкой поддержкой

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию после лечения. Блогер не стал указывать конкретных сроков, отметив, что этот вопрос следует адресовать врачам.

Оппозиционер сообщил, отвечая на вопрос о том, каким образом собирается вернуться, что купит билет на самолет и отправится домой обычным рейсом.

Блогер добавил, что желает вернуться в Россию, так как считает нашу страну не только своим домом, но и местом, где якобы пользуется довольно широкой поддержкой. Также он поблагодарил всех, кто оказывает ему помощь.

"Мне есть чем заняться в моей стране", – заявил Навальный в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Оппозиционер добавил, что вернется домой после сдачи всех необходимых анализов и одобрения врачей. В настоящее время его самочувствие нормальное, несмотря на "мелкие проблемы".

Также основатель ФБК добавил, что выздоравливает довольно быстро, вопреки ожиданиям многих людей, однако пока что обсуждать сроки его возвращения не имеет смысла, несмотря на положительную динамику.

Напомним, состояние блогера резко ухудшилось во время авиарейса Томск-Москва. Экипаж борта совершил экстренную посадку в Омске, где россиянина госпитализировали. Позднее Навального направили в клинику "Шарите", расположенную в Берлине. Организация по запрету химических веществ (ОЗХО) обвинила Москву в отравлении блогера без предъявления доказательной базы. Кремль в ответ неоднократно отмечал голословность подобных обвинений.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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А может не надо возвращаться? Опять же воздух чище будет.
Гость
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баба опять на воз решила влезть, бедная кобыла
Русский
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Козлина! Кому ты здесь нужен? Сиди, иуда, за бугром, целее будешь!
Андрей
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Да на <цензура> он нужен пусть меркельша с ним пестается как с ребёнком.
Гость
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Исчезнет он здесь: в туалет пошел и исчез! Вай вай, савсем исчез. Растворится к ..ям! Вакантное место!
Гость
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Завалят Навального в России как мамонта
Гость
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В Немеции донатов с дурней не соберешь )) Да и не нужен он никому там, санкции уже объявили, а использованный кондом просто выбросят.
Гость
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Кому этот баран здесь нужен? Охранять здесь его и его семью за бюджетные деньги? Теперь даже западу будет выгодно,чтоб его здесь грохнули.Так что врагов он себе со всех сторон нажил.
Гость
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Не можа а нуна повторить как следует (иприт,люизит,VX газы) <цензура> че то не доходит до болезного.
Гость
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Можем повторить, в смысле новичок ))))
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