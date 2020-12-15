Блогер утверждает, что пользуется в родной стране широкой поддержкой

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию после лечения. Блогер не стал указывать конкретных сроков, отметив, что этот вопрос следует адресовать врачам.

Оппозиционер сообщил, отвечая на вопрос о том, каким образом собирается вернуться, что купит билет на самолет и отправится домой обычным рейсом.

Блогер добавил, что желает вернуться в Россию, так как считает нашу страну не только своим домом, но и местом, где якобы пользуется довольно широкой поддержкой. Также он поблагодарил всех, кто оказывает ему помощь.

"Мне есть чем заняться в моей стране", – заявил Навальный в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Оппозиционер добавил, что вернется домой после сдачи всех необходимых анализов и одобрения врачей. В настоящее время его самочувствие нормальное, несмотря на "мелкие проблемы".

Также основатель ФБК добавил, что выздоравливает довольно быстро, вопреки ожиданиям многих людей, однако пока что обсуждать сроки его возвращения не имеет смысла, несмотря на положительную динамику.

Напомним, состояние блогера резко ухудшилось во время авиарейса Томск-Москва. Экипаж борта совершил экстренную посадку в Омске, где россиянина госпитализировали. Позднее Навального направили в клинику "Шарите", расположенную в Берлине. Организация по запрету химических веществ (ОЗХО) обвинила Москву в отравлении блогера без предъявления доказательной базы. Кремль в ответ неоднократно отмечал голословность подобных обвинений.