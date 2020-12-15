О жене первого и последнего президента СССР рассказал его переводчик

Владимир Познер пригласил на свою программу руководителя отдела международных связей и контактов с прессой в Горбачев-фонде Павла Палажченко и задал ему несколько вопросов о времени правления Михаила Горбачева. Один из них касался и супруги экс-главы Советского Союза.



Телеведущий поинтересовался, из-за чего жители нашей страны не любили Раису Максимовну. Собеседнику, по его же словам, об этом очень трудно судить. Жена единственного президента СССР улыбалась совершенно естественно и "была очень органичным человеком".

Почему Горбачеву не поняли, переводчику генсека не известно. На это могли быть разные причины. В то время, когда у людей накопилось много недовольства из-за бедной жизни, ходили слухи, будто супруга главы Советского Союза покупает за госсчет дорогие украшения (бриллианты), отметил Палажченко.

И добавил, что ему лично "совершенно не в чем упрекнуть" Раису Максимовну. Она очень серьезно готовилась к зарубежным поездкам, даже тогда, когда Михаил Сергеевич отправлялся туда как частное лицо.

Познер также поинтересовался, советовался ли президент СССР с женой по своим делам в управлении страной, имела ли супруга хоть какое-то отношение к этому. На что Палажченко ответил отрицательно, пояснив, что это не те вопросы, которыми может делиться глава государства, передает URA.RU.



Горбачев решал все по своему усмотрению. При этом он мог видеть реакцию супруги на кого-то, какие-то вещи или собственные действия и учитывать это, цитирует РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев уже решил, где его похоронят. Он выразил пожелание, чтобы его тело предали земле не там, где полагается по закону, – в новом некрополе в районе подмосковных Мытищ, – а на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой его жены.

