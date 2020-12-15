Эксперт раскрыл главные преимущества российского лайнера МС-21

Эксперт раскрыл главные преимущества российского лайнера МС-21
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Долгожданный самолет может послужить толчком к развитию отечественного авиастроения

Новый российский самолет МС-21, первый полет которого состоялся 15 декабря на аэродроме Иркутского авиазавода, подтолкнет страну к обретению независимости от иностранных авиапроизводителей. Такое заявление сделал заслуженный пилот России, бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.

По словам специалиста, после введения МС-21 в эксплуатацию у отечественной гражданской авиации не будет необходимости в авиалайнерах производства Airbus или Boeing. Российские перевозчики смогут пользоваться самолетами отечественного производства, что поможет в перспективе отказаться от использования продукции иностранных авиапредприятий.

Эксперт отметил, что МС-21 ничем не уступает аналогам производства компании Boeing по летным характеристикам. Более того, добавил Сытник, судно полностью создано российскими специалистами на основе отечественных материалов.

В ближайшем будущем, заявил специалист в интервью URA.ru, страна запустит множество масштабных авиапроектов.

Продолжительность первого полета МС-21-310 составила 1 час 25 минут. Пассажирский авиалайнер с двигателем ПД-14 российского производства стал результатом труда множества квалифицированных специалистов, о чем заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.


Егор МАЛКОВ

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Гость
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Сначало надо довести до ума сам МС-21, а потом запустить в производство и дать его компаниям РФ. А года через 2-3 посмотрим и самое главное, специалисты правильно определятся.
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