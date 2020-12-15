В "Конкорде" указали на нарушение процессуальных норм при составлении санкций ЕС

Представители ЕС внесли Евгения Пригожина в санкционный список, допустив ряд серьезных нарушений при составлении документа

Об этом сообщили в пресс-службе "Конкорда" 15 декабря.

Напомним, что санкции в адрес Пригожина попытались объяснить его якобы причастностью к некой "Группе Вагнера" в контексте ливийского вопроса. Команда юристов Пригожина подала ходатайства в суд Евросоюза с требованием исключить его из списка, так как ограничения наложены абсолютно безосновательно и противозаконно.

В "Конкорде" добавили, что представители ЕС нарушили одно из основных требований и включили россиянина в санкционный список, не предоставив доказательств обвинения.

"При внесении в санкционные списки не было соблюдено обязательное требование об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов Европейского союза и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы",

– сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в ЕС обещали рассмотреть заявление бизнесмена относительно его исключения из санкционного списка по Ливии.