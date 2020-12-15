Жириновский стал героем игры: в Сети появился мем

Жириновский стал героем игры: в Сети появился мем
Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look\www.globallookpress.com
Политик попросил поклонников прокомментировать нового героя из знаменитого экшна

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский оценил свой образ из популярной компьютерной игры Cyberpunk 2077, сделанный одним из интернет-пользователей. По словам главы либерал-демократов, политика проникает даже в самые отвлеченные сферы.

На опубликованной картинке выполнен коллаж с фотографиями Жириновского. Пользователю необходимо определиться с прошлым своего персонажа, выбрав оптимальный для себя вариант: кочевник, дитя улиц или корпорат.

На снимках политик демонстрирует свою воинственность и брутальность. Так, на первой фотографии Жириновский сидит верхом на коне в кавказской бурке, вскинув вверх винтовку. А на втором снимке депутат уселся на мотоцикл, сделав вид, будто лихо бороздит дорожные просторы. Последний вариант предлагает игроку куда более скромного и сдержанного Жириновского, присутствующего на рабочей встрече в деловом костюме.

"Как вам?" – обратился Жириновский к своим подписчикам в социальной сети "Инстаграм".

Как пишет URA.ru, мировой релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. За несколько дней игра побила рекорд по продажам в России, несмотря на некоторые недочеты разработчиков, замеченные многими пользователями.

Ранее Жириновский обвесил вход в свою приемную транспарантами, объявив, что запрещает входить тем, кто не прошел вакцинацию против COVID-19.


Егор МАЛКОВ

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