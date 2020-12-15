В Антарктиду на коньках: каток на ВДНХ приглашает гостей

В Антарктиду на коньках: каток на ВДНХ приглашает гостей
Фото: пресс-служба
Главная выставка страны запустила зимний сезон

Его в этом году назвали "Антарктическая зима на ВДНХ". И, конечно, основной точкой притяжения снова стал каток.

Ледовая сказка

По традиции каток ВДНХ раскинулся на Главной аллее, на пространстве от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие". Площадь ледового покрытия – более 20 тыс. кв. м, так что есть где разогнаться.

Для маленьких гостей есть специальный уголок – детская ледовая площадка находится возле павильона № 66. В сказочной атмосфере катка можно покататься в компании друзей, потанцевать с ними под музыку, посоревноваться в скорости и просто провести отличный выходной рядом со своими близкими. И не страшно, если пока не очень хорошо стоите на коньках: хорошее настроение и яркие эмоции гарантированы!

Фото в зимних декорациях

Каток на ВДНХ каждый год прочно обживается в социальных сетях: ни один гость не забывает сделать селфи, а чьих-то фото хватит и на целый альбом. Кто-то выбирает удачные виды со спортивной точки зрения, кому-то важнее запечатлеть себя с друзьями, а кто-то ищет самый оригинальный фон. Кстати, в этом году в центре катка гостей ждут живописный пешеходный мост и новогодний арт-объект – цифры наступающего года "2021". Для эффектных кадров самое то.

Как спланировать прогулку на коньках

Покататься на коньках на ВДНХ можносо вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни каток работает с 10:00 до 23:00.

Стоимость катания зависит от дня недели и времени сеанса, которых два: первый с 11:00 до 15:00 (по субботам, воскресеньям и праздничным дням первый сеанс начинается в 10:00), а второй – с 17:00 до 23:00. Для взрослых билеты стоят от 350 руб. в будни и от 550 руб. в выходные и праздничные дни. Стоимость катания для ребенка до 12 лет в будни начинается от 150 руб., а в выходные и праздничные дни – от 250 рублей.

Помните о том, что билеты можно купить только на сайте ВДНХ, согласно расписанию, а также внимательно проверяйте, какое время и павильон для входа стоит в вашем билете. Кстати, советуем внимательно прочитать всю информацию: на сайте говорится не только о том, кто и на какие льготы имеет право, но и какие скидки могут получить гости катка (спойлер: приятные скидки ждут не только студентов!). Льготные билеты надо оформлять в информационных центрах, которые находятся на ВДНХ.

При входе на каток необходимо зарегистрироваться по QR-коду. Можно отсканировать его камерой мобильного телефона и перейти по ссылке или отправить SMS по инструкции, размещенной перед турникетом у павильона для входа. В каждом павильоне используется свой QR-код. Уведомление о подтверждении регистрации приходит мгновенно, его необходимо предъявить сотруднику катка. Полученное подтверждение действует в течение 15 минут.

Прокат и отдых

На катке открыты три павильона проката, отдельный павильон для входа на детский каток,а также открытый экспресс-павильон для тех, кто пришел кататься со своими коньками. Кроме того, можно приобрести входные билеты в бизнес-павильон, где можно отдохнуть после катания всей семьей, выпить горячий чай или кофе. Надо только помнить, что одновременно в павильонах может находиться ограниченное количество посетителей.

Ну и теперь о самом важном – о безопасности

Меры безопасности в первую очередь касаются правил поведения в павильонах, хотя надо помнить и о том, что зайти на каток можно только в те время и павильон, которые указаны в билете. В павильонах проката и в других закрытых помещениях посетители должны носить маски и перчатки. В помещениях нанесена специальная разметка, которая поможет соблюдать социальную дистанцию, здесь проводится регулярная уборка и используются специальные антисептические средства.

Количество гостей, которые могут находиться одновременно в каждом павильоне, строго ограничено. Посетители проходят через дезинфицирующие рамки, ну а измерением температуры сегодня никого не удивишь. Весь инвентарь, который выдается в прокат, после каждого гостя проходит обработку специальными средствами. Социальную дистанцию необходимо соблюдать и на самом катке.

Отдыхайте, заряжайтесь позитивом и помните о здоровье!

Полина ДОРОЖКИНА

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