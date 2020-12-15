Жителям России рекомендовали правильно оценивать кредитную нагрузку

Покупка квартиры – дело серьезное, поэтому перед этим нужно правильно оценить свои финансовые возможности. Так, по мнению экспертов, одна из главных ошибок, которую допускают россияне – это кредит ради кредита. Согласно статистике, каждый четвертый житель страны рассматривает возможность оформить кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Экономисты объяснили, к чему это может привести.

В первую очередь, чтобы попасть в долговую яму и не допустить коллапса рынка недвижимости, россияне должны правильно оценить "кредитную нагрузку". Так, консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ Светлана Кислицына рассказала, что ежемесячная сумма платежей по всем кредитам, разделенная на ежемесячный доход, не должна превышать 30%, пишет News.ru.

"По общей методике, данный показатель не должен превышать 50%. Однако нужно понимать, что этот показатель будет разным для людей с разным уровнем дохода", – добавила эксперт.

А для того, чтобы снизить риски столкновения с "просрочкой", заемщик может направить "лишние" деньги на формирование накоплений.

Эксперт Алексей Кричевский добавил, что ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 40% от дохода. При этом аналитик призвал не вкладывать все накопленные средства в покупку жилья, чтобы иметь так называемую "подушку безопасности".

Ранее экономисты дали советы, которые помогут разобраться с долгом по кредиту.