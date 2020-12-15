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В Минпромторге сообщили, что цены на сахар и масло будут зафиксированы во всех объектах страны до Урала. Начиная с Сибирского федерального округа, то есть также на Дальнем Востоке и Крайнем севере будут задействованы другие меры по контролю за стоимостью товаров.
Как рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире "России 24", речь идет о поправочных коэффициентах. Все дело в том, что логистика стоит дорого, плечо доставки от производителей немалое.
Как напоминает телеканал "360", Минсельхоз и Минпромторг заключат соглашение с производителями и торговыми сетями, чтобы сдержать рост цен на некоторые базовые продукты. Правительство начало решать вопрос с ростом цен после того, как президент РФ Владимир Путин возмутился сложившейся ситуацией.
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