Подобное решение объяснили дорого логистикой

В Минпромторге сообщили, что цены на сахар и масло будут зафиксированы во всех объектах страны до Урала. Начиная с Сибирского федерального округа, то есть также на Дальнем Востоке и Крайнем севере будут задействованы другие меры по контролю за стоимостью товаров.

Как рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире "России 24", речь идет о поправочных коэффициентах. Все дело в том, что логистика стоит дорого, плечо доставки от производителей немалое.

Как напоминает телеканал "360", Минсельхоз и Минпромторг заключат соглашение с производителями и торговыми сетями, чтобы сдержать рост цен на некоторые базовые продукты. Правительство начало решать вопрос с ростом цен после того, как президент РФ Владимир Путин возмутился сложившейся ситуацией.

