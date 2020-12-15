Постоянный кашель Байдена встревожил американцев

Постоянный кашель Байдена встревожил американцев
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Победная речь демократа была омрачена частыми приступами

Джо Байден официально одержал победу на выборах президента США. Демократ выступил с победной речью, однако, кажется, что в этот момент американцы слушали не президента, а то, как он кашляет. 

Обращение будущего главы овального кабинета к нации было омрачено постоянными приступами кашля. Во время выступления 78-летний демократ звучал хрипло и даже несколько раз останавливался, чтобы прокашляться. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях. 

"Смотрю сегодняшнюю речь Байдена. Он выглядит просто ужасно. Он выглядит усталым и больным, он постоянно кашляет и вынужден прочищать горло", – посетовал один из пользователей. 

Другой политический журналист отметил, что именно кашель, а не сама речь, стал самой обсуждаемой темой дня. Скотт Детроу подчеркнул, что это был самый продолжительный кашель, который он когда-либо слышал.  

А часть пользователей и вовсе считают, что такое выступление – это непозволительно, особенно для будущего президента. 

"Господин президент, сэр, в следующий раз перед выступлением примите таблетку и выпейте немного воды или прополощите горло, хорошо? Постоянный кашель явно нельзя назвать хорошим публичным выступлением", – отметили в "Твиттере". 

Сам же Байден обвинил в своем кашле "небольшую простуду". 

Ранее политолог озвучил главную опасность, с которой столкнется Россия при администрации Байдена. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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