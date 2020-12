Победная речь демократа была омрачена частыми приступами

Джо Байден официально одержал победу на выборах президента США. Демократ выступил с победной речью, однако, кажется, что в этот момент американцы слушали не президента, а то, как он кашляет.

Обращение будущего главы овального кабинета к нации было омрачено постоянными приступами кашля. Во время выступления 78-летний демократ звучал хрипло и даже несколько раз останавливался, чтобы прокашляться. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

"Смотрю сегодняшнюю речь Байдена. Он выглядит просто ужасно. Он выглядит усталым и больным, он постоянно кашляет и вынужден прочищать горло", – посетовал один из пользователей.

Watching Biden's speech from tonight. He looks absolutely terrible. He looks tired and sick, he's repeatedly coughing and having to clear his throat. He was also condescending, arrogant, and divisive toward conservatives. — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) December 15, 2020

Другой политический журналист отметил, что именно кашель, а не сама речь, стал самой обсуждаемой темой дня. Скотт Детроу подчеркнул, что это был самый продолжительный кашель, который он когда-либо слышал.

To the main theme of the Twitterverse right now: Biden regularly clears his throat and coughs in speeches - especially at the beginning of remarks. That's the most sustained coughing I've heard though. — Scott Detrow (@scottdetrow) December 15, 2020

А часть пользователей и вовсе считают, что такое выступление – это непозволительно, особенно для будущего президента.

"Господин президент, сэр, в следующий раз перед выступлением примите таблетку и выпейте немного воды или прополощите горло, хорошо? Постоянный кашель явно нельзя назвать хорошим публичным выступлением", – отметили в "Твиттере".

#biden @Transition46 Mr President sir, I need you to take a lozenge and sip some water/gargle before your next speech ok? The constant throat clearing is not good public speaking. Signed, a professor who teaches public speaking. pic.twitter.com/6yVgO3ZgCR — BillyFlood (@BillyFlood20) December 15, 2020

Сам же Байден обвинил в своем кашле "небольшую простуду".

Ранее политолог озвучил главную опасность, с которой столкнется Россия при администрации Байдена.