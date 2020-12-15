Выбор подарка облегчит представление о том, какими качествами обладает тот или иной знак

Многие при выборе новогодних подарков учитывают возраст, пол и увлечения тех, кому эти презенты предназначаются. Однако мало кто рассматривает особенности, присущие тому или иному знаку зодиака. А зря, ведь, доверившись звездам, можно подготовить замечательный сюрприз.

Овен

Упрямым и целеустремленным представителям этого знака зодиака придется по вкусу подарок, связанный с каким-либо видом деятельности. Узнайте, какое хобби имеет человек, и отталкивайтесь от данного факта. Также отлично подойдет абонемент в спортзал, на фитнес или танцы.

Телец

Помните – Тельцы особенно ценят качество. Если вы подарите им стильный аксессуар из натурального материала или вещь хорошего бренда – они останутся в полном восторге.

Близнецы

Активным и оптимистичным Близнецам понравятся такие подарки, как билет на мюзикл, абонемент в СПА-салон или билет в аквапарк. Кроме того, они по достоинству оценят новинки техники или интересные книги.

Рак

Раки обожают подарки, сделанные с душой. Так что при выборе презента для представителей этого знака Зодиака смело идите к стеллажам с оригинальными вещами. Необычные фоторамки, выполненные под старину изделия, оригинальные сувениры – это то, что порадует их.

Лев

Важно, чтобы вещь, подаренная Львам, подчеркивала их статус. Например, это могут быть кожаный кошелек, ручка в футляре и так далее. Поскольку Львы – любители веселья и вечеринок, то можно презентовать им стильные украшения, брендовую одежду или какой-то парфюм.

Дева

Женщины-Девы будут в восторге, если вы подарите им нужную для дома вещь. Если же вам сложно определиться, приобретите сертификат в какой-либо магазин. В этом случае Девы самостоятельно выберут то, что им нужно. Также можно купить им хороший органайзер для планирования своего дня.

Весы

Весы – настоящие романтики, поэтому сюрприз для них должен соответствовать этому качеству. Изысканный, но в то же время стильный подарок заставит их долго вспоминать о вашем умении правильно подбирать презенты. И не забудьте про красивое оформление упаковки!

Скорпион

Скорпионы – одни из тех, кто ценит качество. Дешевые безделушки – это не для них. Поэтому при выборе подарка придется раскошелиться. Также важно помнить о том, что обыденность и простота – враги для Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы любят удобство и практичность. Они по достоинству оценят такие подарки, как хорошую дорожную сумку, оригинальный зонт, флеш-накопитель или термокружку. Кроме того, можно презентовать что-то экзотическое – например, маску в африканском стиле.

Козерог

Козерогу понравятся качественные вещи. Если вы подарите им что-то связанное с их хобби – они скажут вам огромное спасибо. Также подойдет подарок, отличающийся своей практичностью.

Водолей

Водолеи обожают оригинальные презенты. Даже если вы упакуете привычные вещи в необычную упаковку – представители этого знака зодиака будут счастливы.

Рыбы

Рыбы оценят не столько стоимость, сколько ваш подход к выбору подарка. Отличным вариантом станет абонемент в бассейн или СПА-салон. Можно подобрать презент, связанный с творчеством.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку оригинальных подарков на Новый год.

