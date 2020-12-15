Особенно повысится стоимость продуктов из категории люксового сегмента

Правительство начало решать вопрос с ростом цен. Так, власти РФ приняли решение заморозить цены на масло, сахар и макароны. Экономист объяснил, как это скажется на стоимости товаров из других категорий.

Эксперт Института современного развития Никита Масленников подчеркнул, что в период новогодних праздников ощутимо вырастут цены на товары из люксового сегмента, которые россияне обычно покупают для новогоднего стола.

"Сейчас наценки на красную рыбу в торговых сетях примерно равны отпускной цене. И почему-то до сих пор этим вопросом никто не озаботился, хотя когда рядовой человек переплачивает в 1,5-2 раза – это не норма", – заявил экономист в беседе с URA.ru.

Масленников подчеркнул, что празднование Нового года может влететь россиянам в копеечку. При этом не исключено, что будут увеличены цены и на другие продукты. Так, в некоторых регионах уже отметили увеличение стоимости огурцов и помидоров.

Однако руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что большая часть россиян не заметит роста цен на товары люксового сегмента, поскольку привыкли ограничивать себя в покупке дорогостоящих продуктов.

Ранее стало известно, что цены на базовые продукты зафиксируют до Урала.