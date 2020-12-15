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Правительство начало решать вопрос с ростом цен. Так, власти РФ приняли решение заморозить цены на масло, сахар и макароны. Экономист объяснил, как это скажется на стоимости товаров из других категорий.
Эксперт Института современного развития Никита Масленников подчеркнул, что в период новогодних праздников ощутимо вырастут цены на товары из люксового сегмента, которые россияне обычно покупают для новогоднего стола.
"Сейчас наценки на красную рыбу в торговых сетях примерно равны отпускной цене. И почему-то до сих пор этим вопросом никто не озаботился, хотя когда рядовой человек переплачивает в 1,5-2 раза – это не норма", – заявил экономист в беседе с URA.ru.
Масленников подчеркнул, что празднование Нового года может влететь россиянам в копеечку. При этом не исключено, что будут увеличены цены и на другие продукты. Так, в некоторых регионах уже отметили увеличение стоимости огурцов и помидоров.
Однако руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что большая часть россиян не заметит роста цен на товары люксового сегмента, поскольку привыкли ограничивать себя в покупке дорогостоящих продуктов.
Ранее стало известно, что цены на базовые продукты зафиксируют до Урала.
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