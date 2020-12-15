Кто в 2021 году имеет право на досрочную пенсию: озвучены категории граждан

Кто в 2021 году имеет право на досрочную пенсию: озвучены категории граждан
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Правительство предусмотрело ряд льгот для предпенсионеров

В 2021-м правом досрочного выхода на пенсию сможет воспользоваться сразу несколько категорий граждан. 

В первую очередь, речь идет о людях предпенсионного возраста. Если россиянин, которому до выхода осталось совсем немного, был уволен в результате сокращения или ликвидации предприятия, в этом случае гражданин может уйти на пенсию на 2 год раньше. Однако при этом важно отметить, что у мужчин трудовой стаж должен быть не менее 25 лет, а у женщин – не менее 20 лет. 

Также пенсионные послабления коснутся тех граждан, которые работают на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, а также для врачей и преподавателей. 

Изменения затронут и многодетных матерей. Если ранее право на досрочный выход на пенсию имели только те женщины, которые родили и вырастили до восьмилетнего возраста минимум пятерых детей, то с 2021 года эта льгота будет распространяться и на родительниц трех и четырех детей. 

Так, многодетные мамы с четырьмя детьми смогут выйти на пенсию на четыре года раньше, но при этом не ранее, чем в 55 лет, а матери с тремя детьми смогут отправиться на заслуженных отдых на 3 года раньше.

Если женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, тогда она имеет право уйти на пенсию уже в 50 лет, при условии, если общий страховой стаж составляет не менее 15 лет, пишет "Парламентская газета". 

Матери двух детей смогут рассчитывать на льготы в том случае, если имеют страховой стаж не менее 20 лет, при этом не менее 12 лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 лет в приравненных к ним регионах. 

Что же касается граждан, проработавших на опасных производствах, мужчины могут уйти на пенсию уже в 50-летнем возрасте, женщины – в 45. 

Льготы предусмотрены и для представителей тяжелых профессий: ткачихам, водителям автобусов и троллейбусов, трактористам. 

Преподаватели, которые имеют не менее 25 лет стажа, могут также рассчитывать на досрочную пенсию. Аналогичная льгота есть также у врачей и представителей творческих профессий.

Также право на досрочную пенсию имеют граждане, которые проработали в районах Крайнего Севера не менее 15 лет или же не менее 20 лет в приравненных к ним местностях. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нужно сделать получающим пенсии до 31 декабря. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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