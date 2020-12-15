Отвернувшийся от королевы принц Гарри нашел способ заработать

Отвернувшийся от королевы принц Гарри нашел способ заработать
Принц Гарри. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
Герцог и герцогиня Сассекские заключили контакт со Spotify

Принц Гарри и Меган Маркл, которых больше не содержит британская корона, продолжают активно развиваться. Стало известно, что супруги подписали контракт с музыкальным стримингом на производство подкастов. 

Первый и праздничный выпуск подкаста появится на платформе уже в конце декабря. И уже в 2021 году передачи начнут выходить на регулярной основе. Детали сделки не разглашаются, однако после новостей о контракте акции Spotify подскочили на 2%, пишет CNBC.

В Сети гадают, в каком формате будут проходить подкасты. Одни считают, что Герцог и герцогиня Сассекские будут вести собственную передачу, другие уверены, что Маркл и Гарри выступят лишь в роли продюсеров подкастов. 

Напомним, что три месяца назад супруги подписали долгосрочный контракт с Netflix. Вскоре на стиминговой платформе появятся документальные фильмы, сериалы и детские шоу, спродюсированные членами королевской семьи.

Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл потеряла ребенка. Оказалось, что принц Гарри мог стать отцом во второй раз, но у герцогини случился выкидыш. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Ставленник США может потеснить Тихановскую

Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей