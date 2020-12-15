Герцог и герцогиня Сассекские заключили контакт со Spotify

Принц Гарри и Меган Маркл, которых больше не содержит британская корона, продолжают активно развиваться. Стало известно, что супруги подписали контракт с музыкальным стримингом на производство подкастов.

Первый и праздничный выпуск подкаста появится на платформе уже в конце декабря. И уже в 2021 году передачи начнут выходить на регулярной основе. Детали сделки не разглашаются, однако после новостей о контракте акции Spotify подскочили на 2%, пишет CNBC.

В Сети гадают, в каком формате будут проходить подкасты. Одни считают, что Герцог и герцогиня Сассекские будут вести собственную передачу, другие уверены, что Маркл и Гарри выступят лишь в роли продюсеров подкастов.

Напомним, что три месяца назад супруги подписали долгосрочный контракт с Netflix. Вскоре на стиминговой платформе появятся документальные фильмы, сериалы и детские шоу, спродюсированные членами королевской семьи.

Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл потеряла ребенка. Оказалось, что принц Гарри мог стать отцом во второй раз, но у герцогини случился выкидыш.