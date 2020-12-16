Цены на другие продукты также выросли

Перед Новым годом россиян ждет неприятный сюрприз. Как выяснилось, на закупку продуктов для праздничного стола, придется выложить большую сумму, чем прежде. Во сколько это обойдется, рассказали эксперты.

Семье из четырех человек понадобится не меньше 6,7 тысяч руб., чтобы притовить угощения. Это, по данным аналитиков, на 4,5% больше, чем стоил такой же набор продовольствия в ноябре 2019 года.

Больше всего подорожало шампанское, его стоимость увеличилась на 21% – до 410 рублей. Не намного отстали и мандарины. Цены на них поднялись на 20% – до 104 руб., уточнили специалисты в беседе с корреспондентом "Известий".

В целом, при расчетах брали цены на 35 продуктов – мясо, колбасу, сыр, овощи, фрукты, икру, спиртное, безалкогольные напитки и сладости. Наиболее дорогие среди них рыбные деликатесы, за которые надо заплатить 822,5 руб., и икра стоимостью в 809,7 руб.. сообщили эксперты, передает URA.RU.

Ранее стало известно, что стоимость некоторых товаров заморозят на три месяца. Это коснется сахарного песка и растительного масла.



До этого экономисты предупредили о возвращении дефицита 90-х. Они сказали, что установление твердых цен на продукты приведет к их нехватке.