Достичь цели можно, следуя определенным правилам

Новогодняя ночь считается волшебной, и многие наверняка не прочь под праздничный бой часов загадать желание. Исполнится оно или нет, зависит от правильной формулировки и соблюдения необходимых ритуалов.

Способов для достижения цели несколько. О них – в инструкции "Утро.ру".

Вначале нужно составить текст о том, чего хочется, и записать его на бумаге. При этом необходимо соблюдать несколько правил. Главные – хорошее настроение и доброе расположение. Остальные вот:

формулировать просьбу надо конкретно;

следует верить в то, что задуманное сбудется;

не стоит желать вреда или зла другим;

хорошо бы мысленно представлять то, чего хочется, так, будто оно уже есть;

не рекомендуется использовать частицу "не".

Теперь об атрибутах. Их несколько.

Ветка ели

Возьмите ее и на Новый год тихо прошепчите над нею заветное. Потом в вазе с водой поставьте у своей постели. Когда пройдет три дня, сосчитайте опавшие иголки. Если их количество четное, желание исполнится в наступающем году, нечетное – увы, в ближайшее время это не осуществится.

Стеклянный шар

Купите такую новогоднюю игрушку (она должна быть новой). Небольшую записку с мечтой уложите внутрь и отправьте шар на елку. В течение недели ежедневно снимайте его и минут пять держите в руках. На восьмой день спрячьте игрушку подальше.



Шампанское

Об одном из способов его применения наверняка известно. При нем под ровно в полночь 31 декабря надо написать желание на бумаге, сжечь ее и, высыпав пепел в бокал с игристым, залпом выпить содержимое.

Но есть и другие варианты. В частности такой, когда в опустевшую бутылку из-под шампанского дуют и закупоривают ее пробкой, думая о том, чего хочется, тару хранят неделю

Мандарины

Пока часы бьют, следует очистить фрукт от кожуры и быстро съесть. Желание исполнится, если внутри плода окажется косточка, и вы ее проглотите.

Виноград



В праздничную полночь надо съесть 12 ягодок, думая о желаемом, а косточки выплюнуть до последнего удара курантов.

Также для исполнения того, что хочется, можно написать письмо Деду Морозу и бросить его в открытое окно, а можно изобразить мечту в блюдах – к примеру, уложить салат в виде домика – и т.д.

Ранее "Утро.ру" дало советы, как правильно встречать Новый год. чтобы привлечь удачу.