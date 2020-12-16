После отмены моратория на штрафы россиян ждет неприятный сюрприз

С 1 января 2021 г. прекращает действовать мораторий на начисление пени по просроченным платежам за жилищно-коммунальные услуги. При этом управляющие компании получат право наложить штрафные санкции за весь период неуплаты. То есть сразу после новогодних праздников россиянам могут прийти долговые квитанции на огромную сумму.

Начисление пени по ЖКХ, отключение коммунальных услуг за неуплату и поверку счетчиков на воду и электричество приостановили 6 апреля 2020 г. в связи с эпидемией коронавируса. Власти вошли в положение россиян, которые потеряли работу, не умели платить онлайн или отказывались пускать в свою квартиру чужих людей в период пандемии.

Но срок распоряжения правительства подошел к концу, а что делать дальше, не очень понятно. В документе не прописано, имеют ли право коммунальщики наказывать граждан за просрочку, возникшую в период действия моратория, или смогут накладывать штрафы только за неуплату после 1 января 2021 года.

Решить этот вопрос должен Минстрой. Активисты НП "ЖКХ Контроль" уже направили туда письмо с просьбой внести поправку в действующие нормативные акты с указанием, что просрочка за прошлый год штрафам не подлежит, сообщают "Известия".

Кроме того, необходимо внести уточнения по поверке счетчиков. По правилам, если срок поверки истек, то первые три месяца плату начисляют по среднему потреблению самого пользователя и только потом – по общему нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Общественники предлагают начать отсчитывать трехмесячный период с 1 января 2021 г. независимо от даты пропущенной поверки, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, что услуги ЖКХ со следующего года подорожают в среднем на 4%. Но в некоторых регионах сумма в платежках увеличится гораздо больше.