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Обязательства государства по сохранению добровольных пенсионных накоплений (ДПН) граждан должны распространяться не только на взносы, но и на инвестиционный доход. С таким предложением выступила Нациoнальная ассoциация негoсударственных пeнсионных фoндов (НАПФ).
В Ассоциации, в частности, считают, что государство может установить гарантированную доходность по ДПН, чтобы накопления ежегодно увеличивались независимо от экономической ситуации в стране и удачливости управляющей компании. При этом госстраховка должна распространяться не только на те деньги, которые внес будущий пенсионер, но и на полученные проценты, передают "Известия". Такая норма действует, например, в отношении банковских депозитов.
Вместе с тем гарантии государства предлагается распространять только на индивидуальные договоры. Если деньги на накопительной счет будущего пенсионера перечисляет его работодатель, госстраховке они не должны подлежать. Как пояснили в НАПФ, корпоративные программы уже достаточно защищены. Государство же будет избавлено от лишней нагрузки.
К тому же смысл изменений правил в накопительной пенсионной системе – мотивировать именно граждан откладывать на старость. Это, с одной стороны, даст "длинные деньги" для инвестиций в экономику, с другой – повысит уровень жизни пенсионеров, которые на заслуженном отдыхе смогут получать двойные выплаты, страховые и накопительные.
Напомним, что сейчас Минфин и ЦБ разрабатывают гарантированный пенсионный план (ГПП), который должен прийти на смену действующей накопительной пенсионной системе. При этом заморозку уже имеющихся пенсионных накоплений недавно продлили до конца 2023 года.
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