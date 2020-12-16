От голодных россиян спрятали масло

От голодных россиян спрятали масло
Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/www.globallookpress.com
В одном из торговых точек придумали способ борьбы с ворами

Не секрет, что некоторые покупатели могут не только попытаться стащить что-нибудь из съестного с полки магазина, но и сделать это. Однако уже придуман способ борьбы с ними. В частности, сливочное масло защищено надежно. 

В одном из российских продуктовых магазинов каждую пачку этого товара упаковали в пластик. Тем самым дали понять, что доверия к обедневшим из-за пандемии покупателям не испытывают, пишет URA.RU. 

На видео, опубликованном в Сети, мужчина подходит к полкам и берет пачку масла в прозрачной коробке. Там же находятся еще несколько упакованных подобным образом товаров. 

Ранее сообщалось, что в ближайшее время из-за эпидемии коронавируса в мире рекордно подорожают продукты. Цены взлетят почти на все. При этом некоторые экономисты считают, что в нашей стране достаточно ресурсов, чтобы справиться с таким продовольственным кризисом: дефицита в зерне, хлебе и масле нет.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
Ответить
Просто маленькие но дорогие товары так упаковывают. Даже не обязательно дорогие. Копеечные наушники тоже в коробке.
Гость
Ответить
Да, а ещё так же упаковывать икру, бритвенные кассеты, сигареты, на спиртное и на одежду ставят защитные клипсы. И все от голодных и обнищавих граждан? Да ладно, за рубежом все точно так же. Что, все голодные и нищие?
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