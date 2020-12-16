В одном из торговых точек придумали способ борьбы с ворами

Не секрет, что некоторые покупатели могут не только попытаться стащить что-нибудь из съестного с полки магазина, но и сделать это. Однако уже придуман способ борьбы с ними. В частности, сливочное масло защищено надежно.

В одном из российских продуктовых магазинов каждую пачку этого товара упаковали в пластик. Тем самым дали понять, что доверия к обедневшим из-за пандемии покупателям не испытывают, пишет URA.RU.

На видео, опубликованном в Сети, мужчина подходит к полкам и берет пачку масла в прозрачной коробке. Там же находятся еще несколько упакованных подобным образом товаров.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время из-за эпидемии коронавируса в мире рекордно подорожают продукты. Цены взлетят почти на все. При этом некоторые экономисты считают, что в нашей стране достаточно ресурсов, чтобы справиться с таким продовольственным кризисом: дефицита в зерне, хлебе и масле нет.