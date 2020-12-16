Готовимся к празднику: поздравления с Новым годом 2021 для женщин

Готовимся к празднику: поздравления с Новым годом 2021 для женщин
Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеЭффектно: рецепт канапе с черносливом и сырными шариками для новогоднего стола
Порадуйте родных и любимых приятным сообщением

Впереди Новый год. А значит, что наступает время сказать своим близким самые важные и теплые слова. "Утро.ру" подскажет, как оригинально и красиво поздравить любимых женщин и девушек с наступающими праздниками. 

  • Среди веселья, хлопот, громкой музыки и звона бокалов, наполненных шампанским, задумайся о том, сколько всего хорошего было за этот год, сколько хорошего ты сделала за этот год, скольких людей ты заставила улыбнуться. Сохрани этот положительный заряд! С Новым годом!
  • Перемены нужны всем, даже если они происходят порой слишком неожиданно, но без этого не было бы развития. В 2021 году я желаю тебе не только хорошего Нового года, но и ярких впечатлений, сильных эмоций, чтобы жить и понимать, что ни один день ты не прожила зря! С Новым годом! 
  • Новый год вот-вот наступит. Шампанское уже налито, а гости подумывают о самых сокровенных мечтах. А давай мы с тобой под бой курантов загадаем целую дюжину желаний! 12 ударов – 12 желаний. А еще мы с тобой поверим, что они обязательно сбудутся, ведь иначе и быть не может! С Новым 2021 годом!
  • Оставь все то, что мешает тебе двигаться вперед в уходящем году. Впереди Новый 2021 год, который уже стоит на пороге и ждет своего часа. Забудь о проблемах, трудностях и недомоганиях! Дедушка Мороз уже скоро придет в гости, поэтому не забудь накрыть стол. С Наступающим!
  • Бегу поздравить тебя с Новым годом! Пусть этот год принесет тебе кучу незабываемых впечатлений, а я обещаю разделить их вместе с тобой, потому что я не могу представить себя без тебя,  поэтому пусть все твои желания сбываются не только в новогоднюю ночь, а каждый день! А я обещаю всегда быть рядом и помогать, если вдруг Вселенная решит повременить с исполнением твоих мечтаний. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что подарить представителям каждого знака зодиака на Новый год. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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