В гибели пассажиров лайнера SSJ100 обвинили тренажер

В гибели пассажиров лайнера SSJ100 обвинили тренажер
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Аэрофлоте настаивают, что пилоты получили неправильные навыки работы в экстремальных условиях

Настройки тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 не соответствуют поведению лайнера в реальных условия пилотирования в ручном режиме. Об этом заявили в "Аэрофлоте". В авиакомпании утверждают, что экипаж потерпевшего крушение лайнера оказался не готов к экстремальной посадке, поскольку на тренировке аналогичные ситуации отрабатывались с другими параметрами.

Самолет SSJ100, следовавший рейсом SU1492 из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 г., был вынужден вернуться в "Шереметьево" после того, как от удара молнии отказала часть приборов. При посадке борт загорелся, 41 человек погиб. Обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного судна предъявлено командиру Денису Евдокимову.

В "Аэрофлоте" настаивают – пилот не виноват. Он действовал так, как было отработано на тренажере, настройки которого оказались неправильными, о чем авиакомпания и уведомила Ространснадзор на совещании в ноябре 2020 г., сообщают "Ведомости".

Эту информацию будут проверять. Однако эксперты указывают, что тестирование тренажеров уже было проведено вскоре после авиакатастрофы и никаких отклонений обнаружено не было. Сам "Аэрофлот" раньше тоже не жаловался на тренажеры. Другие авиакомпании, имеющие аналогичную технику, проблем также не замечали.

Ранее Ростех назвал причиной гибели людей 5 мая 2019 г. в "Шереметьево" ошибки экипажа, при этом Межгосударственный авиационный комитет (МАК) до сих пор не дал окончательной оценки действиям пилотов и назвал лишь предварительные выводы о причинах авиакатастрофы, передает телеканал "360".

Своей версией причин трагедии ранее поделился пилот злополучного рейса.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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Критик
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Случаи с подломом шасси SSJ при испытательных посадках каждый раз приводили к повреждению топливного бака и утечке горючего. В обзорной статье по SSJ100 читал: "Применены шасси от более лёгкой модели самолёта и энергоёмкость амортизаторов недостаточна для данного веса. Это компенсируется работой автоматики при срабатывании датчика касания ВПП..." Реальность такова: Отказ автоматики (ручной режим без автокомпенсаций)+ Перегруз (взлётный вес с полными баками) + Слабость амортизаторов = Пробитое Крыло и т.д.
Кстати, после катастрофы этой статьи найти уже не смог. Облажались разработчики!
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