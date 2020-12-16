В Аэрофлоте настаивают, что пилоты получили неправильные навыки работы в экстремальных условиях

Настройки тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 не соответствуют поведению лайнера в реальных условия пилотирования в ручном режиме. Об этом заявили в "Аэрофлоте". В авиакомпании утверждают, что экипаж потерпевшего крушение лайнера оказался не готов к экстремальной посадке, поскольку на тренировке аналогичные ситуации отрабатывались с другими параметрами.

Самолет SSJ100, следовавший рейсом SU1492 из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 г., был вынужден вернуться в "Шереметьево" после того, как от удара молнии отказала часть приборов. При посадке борт загорелся, 41 человек погиб. Обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного судна предъявлено командиру Денису Евдокимову.

В "Аэрофлоте" настаивают – пилот не виноват. Он действовал так, как было отработано на тренажере, настройки которого оказались неправильными, о чем авиакомпания и уведомила Ространснадзор на совещании в ноябре 2020 г., сообщают "Ведомости".

Эту информацию будут проверять. Однако эксперты указывают, что тестирование тренажеров уже было проведено вскоре после авиакатастрофы и никаких отклонений обнаружено не было. Сам "Аэрофлот" раньше тоже не жаловался на тренажеры. Другие авиакомпании, имеющие аналогичную технику, проблем также не замечали.

Ранее Ростех назвал причиной гибели людей 5 мая 2019 г. в "Шереметьево" ошибки экипажа, при этом Межгосударственный авиационный комитет (МАК) до сих пор не дал окончательной оценки действиям пилотов и назвал лишь предварительные выводы о причинах авиакатастрофы, передает телеканал "360".

Своей версией причин трагедии ранее поделился пилот злополучного рейса.