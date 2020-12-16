Выселять из квартир должников не смогут до июля 2021 года

Совет Федерации РФ поддержал закон, разрешающий пенсионерам не платить по долгам до 1 мая 2021 года. Ранее отсрочка распространялась на задолженность сроком погашения до 1 октября 2020 года. Аналогичное решение принято и для бизнеса.

Разрешение не гасить задолженность распространяется не на всех пенсионеров. Чтобы им воспользоваться, пожилой человек должен иметь долговые обязательства не больше, чем на 1 млн рублей. При этом его доход в виде пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца не должен превышать 2 МРОТ, передает РИА "Новости".

При этом указанные пенсионеры должны оформить рассрочку платежей сроком не более чем на два года. На это время им будет запрещено продавать или дарить свое имущество.

Одновременно приставы-исполнители не смогут до 1 июля 2021 г. выселять должников из квартир или накладывать арест на их имущество, кроме автомобилей, мотоциклов и прочего личного транспорта.

Для юридических лиц также вводится рассрочка по уплате задолженности по налогам, сборам или кредитным обязательствам при условии, что сумма долга не превышает 15 млн рублей.

Первоначально инициатива была выдвинута летом. Ее цель – помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями эпидемии коронавируса.