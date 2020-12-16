Семья погибшей близ Солсбери британки намерена засудить Россию

Семья погибшей близ Солсбери британки намерена засудить Россию
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственники якобы отравленной женщины считают, что наша страна нарушает права человека

Родные жительницы Британии Дон Стерджес планируют обратиться в лондонский Высокий суд. Их цель – подать иск против Российской Федерации. Женщина погибла летом 2018 года. Ее смерть связывают со скандальной историей о якобы отравленном британском шпионе Сергей Скрипале.

Истцы намерены доказать в суде, что Россия нарушала права человека, утвержденные Европейской конвенцией. Как отмечает издание Daily Mirror, соответствующий иск пока не поступил к судебным экспертам.

В целом, по мнению семейства, в смерти Дон Стерджес виновата Россия, российское Минобороны, а еще генштаб ВС.

Напомним, Дон скончалась в британской больнице. По мнению экспертов ОЗХО, женщина погибла из-за пресловутого "Новичка", которым якобы травили Скрипалей.

К слову, недавно Глава британского Минобороны Бен Уоллес  заявил, что из-за дела Скрипалей британцы никак не могут наладить отношения с Россией. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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От ОВ, разработанного в Портон-Дауне, в Британии становится плохо российскому гражданину, а виновата в этом не Британия, а Россия, потому что проще засудить у себя на родине чужое государство, чем своё? :))))))
Гость
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очередная смехопанарама начинается, бедная британия
Гость
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ПраИльное решение.
Гость
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Из неопровержимых доказательств опять будет "хайли лайкли", засекреченные анонимные свидетели, родившиеся в 50-<цензура> годах XIX века, откровения Шерлока Холмса или чем-то ещё публику развлекать будут?
М
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куку становится пандемией,а началось с агродержавы,может обьявить свиностан зараженной территорией?
Гость
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От мертвого осла ..... Получишь у британской разведки.
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