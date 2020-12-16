Родственники якобы отравленной женщины считают, что наша страна нарушает права человека

Родные жительницы Британии Дон Стерджес планируют обратиться в лондонский Высокий суд. Их цель – подать иск против Российской Федерации. Женщина погибла летом 2018 года. Ее смерть связывают со скандальной историей о якобы отравленном британском шпионе Сергей Скрипале.



Истцы намерены доказать в суде, что Россия нарушала права человека, утвержденные Европейской конвенцией. Как отмечает издание Daily Mirror, соответствующий иск пока не поступил к судебным экспертам.

В целом, по мнению семейства, в смерти Дон Стерджес виновата Россия, российское Минобороны, а еще генштаб ВС.

Напомним, Дон скончалась в британской больнице. По мнению экспертов ОЗХО, женщина погибла из-за пресловутого "Новичка", которым якобы травили Скрипалей.

К слову, недавно Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что из-за дела Скрипалей британцы никак не могут наладить отношения с Россией.