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Родные жительницы Британии Дон Стерджес планируют обратиться
в лондонский Высокий суд. Их цель – подать иск против Российской Федерации.
Женщина погибла летом 2018 года. Ее смерть связывают со скандальной историей о
якобы отравленном британском шпионе Сергей Скрипале.
Истцы намерены доказать в суде, что Россия нарушала права человека, утвержденные Европейской конвенцией. Как отмечает издание Daily Mirror, соответствующий иск пока не поступил к судебным экспертам.
В целом, по мнению семейства, в смерти Дон Стерджес виновата Россия, российское Минобороны, а еще генштаб ВС.
Напомним, Дон скончалась в британской больнице. По мнению экспертов ОЗХО, женщина погибла из-за пресловутого "Новичка", которым якобы травили Скрипалей.
К слову, недавно Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что из-за дела Скрипалей британцы никак не могут наладить отношения с Россией.
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