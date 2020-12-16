Москва проходит эпидемию COVID-19 с минимальными потерями

Москва проходит эпидемию COVID-19 с минимальными потерями
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Мэр Собянин оценил ситуацию в столице

Коронавирус стал тяжелейшим испытанием для москвичей и города в целом. Это признал мэр Сергей Собянин. Вместе с тем, столица достойно справляется с этим вызовом.

"Благодаря самоотверженном труду тысяч людей, крепкой системе здравоохранения, диверсифицированной экономике Москва проходит через это испытание с минимально возможными потерями",

– заявил Собянин. Выступая в среду, 16 декабря, с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, он отметил, что население уже стали прививать от COVID-19. Когда вакцинация приобретет массовый характер, Москва сможет вернуться к привычной жизни, передает "РГ".

Однако победить инфекцию – это полдела, считает мэр. Важно преодолеть негативные последствия удара, которые коронавирус нанес экономике, психологическому состоянию людей, медицинской сфере и т.д. Власти города сделают для этого все необходимое, заверил Собянин.

Ранее он подробно рассказал, как Москва и москвичи справляются с пандемией.

Николай ВИКТОРОВ

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