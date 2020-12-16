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Вова Пашинян – родитель армянского премьера Николы Пашиняна, – скончался. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Долгое время мужчина боролся с болезнью, пишет РИА "Новости".
По данным Sputnik Armenia, мужчине было 80 лет. В последнее время он находился на лечении в медцентре в "Наири". Источники сообщают, что он страдал от онкологии.
Родитель Пашиняна был дважды женат. От первого брака у него родилось трое сыновей: Артак, Армен и Никол. Когда премьеру Армении было 12 его мать умерла от болезни. Позже его отец женился во второй раз. Долгие годы мужчина работал учителем физкультуры в школе.
К слову, последние несколько недель в Армении продолжаются протесты против Николы Пашиняна. Митингующие настаивают на отставке премьер-министра из-за договора по Карабаху.
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