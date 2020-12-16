Главный покупатель урана в стране находится на грани банкротства

Действия Киева грозят Украине весьма плачевными последствиями – речь идет о масштабной геокатастрофе из-за приостановки добычи урана на трех месторождениях.

Согласно приведенным данным, если шахты лишатся электричества, то в стране может произойти отравление вод, протекающих под грунтом. Причина столь плачевной ситуации кроется в отсутствии необходимого госфинансрования – во всех украинских шахтах Кировоградской области по добыче урана приостановили работу конвейеров. Порядка 5 тыс. работников отправились в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок, а "Энергоатом", владелец четырех атомных АЭС, занимающийся скупкой поставляемого ресурса, задолжал практически 4 млн евро.

По информации представителей Независимого профсоюза горняков Украины, стране грозит опасность из-за возникшей ситуации. Остановка производственного процесса повлечет за собой затопление шахт, в результате чего может возникнуть отравление грунтовых вод.

По словам экспертов, причина кроется в политике Министерства энергетики, которое, по информации "Украина.ру", подконтрольно олигарху Ринату Ахметову. Ведомство решило сузить границы для добычи дешевой энергии, нарастив при этом производство куда более дорогой "зеленой" энергии, также находящейся под управлением Ахметова.

Таким образом, отмечает источник, "Энергоатом", являющийся конкурентом ДТЭК Ахметова, находится на грани банкротства. По этой причине украинские власти решили ограничить импортируемую электроэнергию, а затем принялись свести к минимуму деятельность "Энергоатома", который вынужден продолжать выполнять свои обязательства по сохранению низких цен на электричество для украинцев, компенсируя вместе с тем разницу из-за стоимости электричества Ахметова, которая в разы выше рыночной. В итоге "Энергоатом" не досчитался практически 30 млрд гривен.

Ранее первый украинский премьер Витольд Фокин предрек стране геокатастрофу из-за затопления шах в Донбассе.