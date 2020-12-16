Новые правила торговли: сохранят ли интернет-магазины популярность после пандемии

Виртуальный шопинг – помощник или соперник традиционного ритейла

Онлайн-торговля стала настоящим спасением в период самоизоляции из-за коронавируса. Заказывать продукты и вещи через интернет стали даже люди, ранее не пользовавшиеся таким сервисом. Ритейлеры ответили на растущий спрос развитием рынка e-commerce. Однако говорить о скором переходе торговли преимущественно в онлайн пока не приходится, считает сооснователь Fix Price Сергей Ломакин.

"Доказательство этому – резкое восстановление трафика в торговых точках сразу после снятия ограничений, – отметил бизнесмен. – Складывается впечатление, что люди, вынужденно перенесшие покупательную активность в онлайн на два-три месяца, с удовольствием вернулись в магазины ради полноценного шопинга".

Согласно отчетам, доля онлайн-продаж с наступлением коронавируса достигла 10% рынка. Эксперты прогнозируют увеличение этого объема до 20% при условии дальнейшего распространения эпидемии. Но затем эти показатели неизбежно снизятся из-за психологической неготовности граждан отказаться от традиционных покупок, считает Ломакин.

Во-первых, для многих офлайн шопинг – это своеобразная терапия, способ снять напряжение, пообщаться с другими людьми, так сказать, "выход в свет". Во-вторых, большинство россиян не могут позволить себе разбрасываться деньгами, поэтому перед покупкой им важно пощупать вещь своими руками, чтобы убедиться в ее качестве.

Впрочем, последнее обстоятельство как раз способствует развитию онлайн торговли. Эксперты заметили тенденцию к появлению покупателя сразу на двух площадках – онлайн и офлайн. В интернете он подбирает товар по характеристикам, изучает отзывы, потом идет в магазин посмотреть на него своими глазами, а затем оформляет покупку там, где удобнее и выгоднее.

Наладить торговлю через интернет параллельно с традиционными магазинами не так-то просто, это требует значительных вложений, которые не сразу окупаются. По словам экс-руководителя сетей "Пятерочка" и "Магнит" Ольги Наумовой, даже на фоне нынешнего роста объемов онлайн-торговли игроки этого сегмента в лучшем случае выходят в ноль.

Это во многом объясняется снижением платежеспособного спроса, которое фиксировалось в России на протяжении последних 7 лет, а в период пандемии стремительно усилилось. Хотя надо признать, что в августе 2020 г. настроение потребителей немного улучшилось. Люди заметили, что разгона инфляции не случилось, безработица также не стала массовой. По оценке доцента кафедры экономической статистики РЭУ им.Плеханова Ольги Лебединской, число тех, кто говорит об ухудшении своего материального положения, постепенно снижается. Это должно позитивно отразиться и на показателях ретейла, сервиса и общепита.

Но в любом случае падение розничного рынка в 2020 г. может составить 7% по сравнению прошлым годом. Поэтому крупные торговые сети пытаются найти баланс между затратами и приемлемым качеством товаров, стараясь удовлетворить запрос граждан на экономию, поясняет Сергей Ломакин. Он – настоящий гуру в этом вопросе. Еще в 1998 г. он вместе с партнерами основал одну из первых в России сетей продовольственных дискаунтеров "Копейка".

В 2007 г. при участии Ломакина в стране был открыт магазин Fix Price. В числе других проектов, в которые он вложился вместе с зарубежными инвесторами, стали Modis, "ЦентрОбувь". Бизнесмен подтверждает: сразу оценить эффективность капиталовложений в онлайн-торговлю сложно, так как они не всегда снижают затраты на существующем процессе. Однако грамотный подход обещает хорошую окупаемость.

Диджитал-революция ретейла, по словам Ломакина, это комплексная работа сразу по трем направлениям. В первую очередь, меняется способ коммуникации с клиентом, что может дать рост аудитории и, следовательно, продаж. Второе – это работа с потребительским поведением, благодаря чему меняется товарный портфель. Третий момент – повышение эффективности за счет автоматизации.

При этом ритейлеры должны сознавать, что вложения в развитие онлайн-площадок – не повод забрасывать офлайн-магазины и сокращать инвестиции в их инфраструктуру. К примеру, такие крупные торговые сети как X5 Retail Group и Fix Price в 2020 г. заключили рекордные сделки на рынке складской недвижимости и открыли распределительные центры в регионах России.

Будущее ретейла – за фиджитал, уверены эксперты.

"Сочетание физической дистрибуции и цифровых технологий может дать требуемый клиентский опыт. Покупателю сегодня важны скорость, отсутствие лишних действий для совершения сделки",

– приводит сайт "360" мнение Ломакина. Поэтому сейчас на рынок e-commerce выходят сами производители и IT-компании. Запуск маркетплейса анонсировал даже Сбербанк, причем это уже не первая его попытка занять заметное место в электронной торговли – прежние оказались не слишком успешными.

Это подтверждает мнение, что сфера интернет-коммерции сейчас является одной из самых привлекательных. Значит, скоро мы увидим интересные примеры кооперации производства и торговли, а также логистических операторов на базе электронных площадок, уверен Сергей Ломакин.