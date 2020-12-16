По словам астролога, грядущий год будет омрачен несколькими событиями

Многие с нетерпением ждут конца 2020-го года. Он принес огромное количество сложностей и страданий. Люди возлагают большие надежды на новый, 2021, год. Однако, если верить предсказанию французского астролога Нострадамуса, человечеству придется встретиться с не менее устрашающими явлениями, чем пандемия COVID-19.

Вот, что, по словам Нострадамуса, ждет жителей Земли в 2021 году:

Нашествие зомби

Какой-то ученый создаст биологическое оружие-вирус, которое превратит человечество в существ, похожих на зомби.

Мировой голод

В 2021 году люди столкнутся с такой проблемой, как голод. По всему миру будет наблюдаться сильнейший дефицит продовольственных товаров.

Солнечные бури

Огромный ущерб человечеству нанесут многочисленные солнечные бури. Они будут крайне пагубно влиять на все живое. Это спровоцирует заметные изменения климата, которые выльются в войны за ресурсы.

Столкновение астероида с Землей

Нострадамус предсказал, что в 2021 году на Землю упадет крупный астероид. Попав в атмосферу, он нагреется настолько сильно, что окрасит небо в алый цвет.

В головы военных будут вживляться чипы

Из американских солдат будут делать людей-роботов. Ученые вживят им в головы чипы, что превратит их в суперинтеллектуальных существ.

Церковь будет стоять во главе всего

Многие люди начнут ударяться в религию, так как церковь станет для них неким спасением от бед.

Ранее было озвучено страшное предсказание Ванги на 22 декабря 2020 года.