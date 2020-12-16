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Первый полет произведенного в России пассажирского лайнера Ил-114-300 продолжительностью 85 минут состоялся 16 декабря на аэродроме в Жуковском. Соответствующее заявление сделали в "Ростехе".
В ходе полетного задания экипаж провел работу по оценке поведения судна в воздухе с проверкой его устойчивости и управляемости.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до 2030 года запланирован выпуск до ста самолетов Ил-114-3000 для использования в области гражданской авиации.
Руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что завершение сертификации для судна состоится в 2022 году, а год спустя производитель приступит к массовому выпуску лайнера указанной модели.
Само судно, добавил глава госкорпорации, приспособлено для использования в тяжелых климатических условиях, а оптимальная вместимость салона позволит впоследствии эксплуатировать самолет для пассажирских рейсов между регионами страны, отмечает пресс-служба "Ростеха".
Ранее сообщалось о проведенном полете самолета МС-21-310 с установленным российским двигателем ПД-14. Судно взлетело с полосы Иркутского авиазавода.
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