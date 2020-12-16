Минимальный размер выплат превысит 20 тысяч рублей

Минимальный размер пенсионных выплат для пожилой категории жителей столицы с 2021 года составит 20 222 рубля. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, выступая в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы, что изменения коснутся и детских пособий, которые местные власти также проиндексировали, отмечается на официальном портале главы города.

По информации "Свободной Прессы", индексация пенсий составит 3,7%.