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Минимальный размер пенсионных выплат для пожилой категории жителей столицы с 2021 года составит 20 222 рубля. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, выступая в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы, что изменения коснутся и детских пособий, которые местные власти также проиндексировали, отмечается на официальном портале главы города.
По информации "Свободной Прессы", индексация пенсий составит 3,7%.
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