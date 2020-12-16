Выходя на улицу, стоит быть предельно осторожными

Гидрометцентр заявил о том, что в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина кроется в снегопаде и сильной гололедице.

Предупреждение действует с вечера среды до утра пятницы, передает РИА "Новости".

Владельцев транспортных средств призвали быть предельно внимательными на дорогах. Также им посоветовали не оставлять автомобили под деревьями или возле шатких конструкций.

Что касается пешеходов, то им следует внимательно смотреть под ноги и не торопиться, так как есть риск упасть и получить какие-либо травмы, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".