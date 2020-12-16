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Гидрометцентр заявил о том, что в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина кроется в снегопаде и сильной гололедице.
Предупреждение действует с вечера среды до утра пятницы, передает РИА "Новости".
Владельцев транспортных средств призвали быть предельно внимательными на дорогах. Также им посоветовали не оставлять автомобили под деревьями или возле шатких конструкций.
Что касается пешеходов, то им следует внимательно смотреть под ноги и не торопиться, так как есть риск упасть и получить какие-либо травмы, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Родственники якобы отравленной женщины считают, что наша страна нарушает права человека
Официально о расширении мер против Минска Брюссель планировал объявить позже