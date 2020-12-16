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Правоохранительные органы Испании провели задержание 23 человек, подозреваемых в отмывании денежных средств "русской мафии". Как отметили в местной полиции, среди задержанных оказались восемь россиян, двое граждан Украины, один гражданин Казахстана, а также граждане Испании.
Правоохранители заявили, что проведенная операция стала крупнейшей работой против "мафии с Восточной Европы" за последнее десятилетие из-за высокого положения арестованных в преступной иерархии. По словам следователей, задержанные занимались коррупционной деятельностью, пытаясь внедриться в госинституты и основные секторы государственной экономики.
Расследование начали проводить еще несколько лет назад, когда полицейские выяснили, что "русская мафия" перешла в Испании к активным действиям с отмыванием денежных средств преступных сообществ постсоветского пространства, занимаясь инвестированием полученных денег "в бизнес", включая недвижимость и рестораны.
Главари преступных группировок занимались сомнительными транзакциями и ввозом в Испанию наличных средств, используя подставные организации и физлиц.
Во время обысков, проведенных в четырех городах Испании, полиция изъяла оружие, 300 тыс. евро наличными, а также более 10 автомобилей и бриллианты, передает РИА Новости.
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