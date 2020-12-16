Правоохранители подозревают их в причастности к преступлениям по отмыванию денег

Правоохранительные органы Испании провели задержание 23 человек, подозреваемых в отмывании денежных средств "русской мафии". Как отметили в местной полиции, среди задержанных оказались восемь россиян, двое граждан Украины, один гражданин Казахстана, а также граждане Испании.

Правоохранители заявили, что проведенная операция стала крупнейшей работой против "мафии с Восточной Европы" за последнее десятилетие из-за высокого положения арестованных в преступной иерархии. По словам следователей, задержанные занимались коррупционной деятельностью, пытаясь внедриться в госинституты и основные секторы государственной экономики.

Расследование начали проводить еще несколько лет назад, когда полицейские выяснили, что "русская мафия" перешла в Испании к активным действиям с отмыванием денежных средств преступных сообществ постсоветского пространства, занимаясь инвестированием полученных денег "в бизнес", включая недвижимость и рестораны.

Главари преступных группировок занимались сомнительными транзакциями и ввозом в Испанию наличных средств, используя подставные организации и физлиц.

Во время обысков, проведенных в четырех городах Испании, полиция изъяла оружие, 300 тыс. евро наличными, а также более 10 автомобилей и бриллианты, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что банда "часовщиков" ограбила российского футболиста Федора Смолова в центре Барселоны.