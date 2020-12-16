Главным условием для прекращения "дистанционки" должно быть улучшение ситуации с COVID-19

Сергей Собянин рассказал, когда московские школьники и студенты смогут вернуться к очному обучению. По словам мэра столицы, это будет возможно только в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

Собянин подчеркнул, что введение дистанционного обучения было вынужденным шагом, так как необходимо было минимизировать риски распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".

"При первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы вернем нормальное очное обучение", – передает слова госдеятеля МИР24.

Ранее Собянин высказался о ситуации с COVID-19 в столице.