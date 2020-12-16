Минцифры выступило в поддержку закона о регулировании рекламы в Сети

Минцифры выступило в поддержку закона о регулировании рекламы в Сети
Фото: Simon Belcher/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Законопроект обеспечит принцип равенства для выполнения норм как для российских, так и иностранных представителей индустрии

Министерство цифрового развития выступило в поддержку урегулирования размещения социальной рекламы в Сети путем принятия законодательного решения. Соответствующее заявление сделала заместитель главы ведомства Бэлла Черкесова 16 декабря.

По словам госслужащей, в российском Интернете должны быть размещены понятные инструменты дли оценки объемов соцрекламы. Минцифры выступило в поддержку инициативы по принятию cоответствующего меморандума, подписанного представителями "Яндекса", Mail.ru Group, Rambler Group, Институтом развития интернета и ОП РФ.

В Роскомнадзоре отметили, что представители интернет-платформ уже доказали свою способность к самоорганизации по созданию необходимого меморандума о сотрудничестве для продвижения социальной рекламы в Сети. Теперь деятельность можно продолжить на законодательном уровне.

Сам законопроект будет проработан в ходе диалога властей с сетевой индустрией. Документ установит возможность для использования инструментов, необходимых при измерении соцрекламы, а также обеспечит установление принципа равенства в выполнении необходимых норм для всех индустрий в Интернете – как отечественных, так и иностранных.

В 2020 году представители вышеуказанных сетевых платформ подписали меморандум, призванный оказать помощь НКО для продвижения инициатив на общественно-полезных началах в Интернете. Компании достигли взаимного соглашения о самостоятельном определении порядка распространения соцрекламы, учитывая особенности своих платформ, передает Ruposters.ru.

Егор МАЛКОВ

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