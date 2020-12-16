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Стоимость сахарного песка в России составит 36 рублей за 1 килограмм, цена подсолнечного масла останется на отметке в 95 рублей. Установленные тарифы должны снизиться за несколько дней. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
По словам министра, принятые меру будут действовать до окончания I квартала следующего года.
Цена будет скорректирована в течение пяти дней со дня подписания соответствующего соглашения. По информации ведомства, уже в настоящее время происходит снижение цен, передает РИА Новости.
Министр уточнил, что ведомству удалось заключить соглашение с основными производителями, занимающими в стране основной сектор в рынке сахара и подсолнечного масла. В Минпромторге считают, что принятые меры станут толчком к повышению доступности продукции для россиян.
Ранее Минсельхоз и Минпромтог заключили с ведущими отечественными ритейлерами и компаниями по производству продовольственных товаров соглашение по снижению и поддержанию стоимости сахара и подсолнечного масла. Пределом для розничной продажи товаров первой необходимости установили 46 рублей за 1 кг и 110 руб. за литр соответственно.
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