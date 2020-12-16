Мальчику уже отправили посылку из Москвы

Школьник Рустам Ташматов из Киргизии написал письмо президенту России Владимиру Путину. 7-летний мальчик попросил главу государства подарить ему акции "Газпрома" или "Роснефти". Также амбициозный ребенок признался, что никогда не пробовал тульские пряники.

В Россотрудничестве ознакомились с просьбой Рустама. Сообщается, что Ташматову уже отправили подарок из Кремля. Свой презент мальчик получит в "Российском центре науки и культуры" в Бишкеке. Содержание посылки неизвестно.

Представители федерального агентства похвалили школьника за его дальновидность и интерес к нефтегазовой отрасли, передает РИА "Новости".

"У Рустама амбициозный взгляд на жизнь, и это прекрасно. Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз", – отметили в пресс-службе ведомства.

По некоторым данным, Рустам Ташматов является учеником гимназии №29 Бишкека. Учителя знают его как активного и инициативного ребенка, принимающего участие в различных мероприятиях и благотворительных акциях.