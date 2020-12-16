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Астролог Анна Гехман рассказала о том, что нужно поставить на праздничный стол, чтобы притянуть к себе счастье и удачу в 2021 году. В список входит пять важных компонентов.
По словам Гехман, на новогоднем столе обязательно должны стоять фигурка Ганеша – божества с головой слона и телом человека, а также символ года.
Кроме того, важно задобрить Белого Металлического Быка, чтобы не знать бед и разочарований. Это можно сделать с помощью цветов и корзины с фруктами.
Астролог отметила, что утром первого января ни в коем случае нельзя выбрасывать цветы и фрукты. Их необходимо положить под какое-либо дерево.
Еще одним обязательным компонентом являются свечи. Считается, что они тоже способны притянуть благополучие в дом.
Что касается фигурки Ганеша, ее лучше расположить в северной части квартиры. Таким образом божество будет приносить в дом достаток и позитивную энергию.
Гехман напомнила, что цветами 2021 года являются следующие – белый, серебристый, зеленый, бежевый и другие. Под запретом оказались красный и оранжевый цвета, передает "Пятый канал".
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как исполнить заветные желания в Новый год.
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