"МКБ Онлайн" признан одним из лучших мобильных банков

"МКБ Онлайн" признан одним из лучших мобильных банков
Фото: instagram.com/bankmkb/
Приложение вошло в ТОП-5

Московский кредитный банк занял сразу пятое и шестое место в рейтинге лучших мобильных приложений для клиентов по версии консалтингового агентства Markswebb, поднявшись на 13 позиций. Таким образом, "МКБ Онлайн" стало одним из лучших приложений по результатам 2020 года. 

В агентстве отметили, что такой резкий рост связан с появлением у банка новых возможностей для пользователей мобильного приложения. Как указано в отчете Markswebb, благодаря дополнительным функциям в "МКБ Онлайн" теперь можно заказать официальную выписку, справки по дебетовым и кредитным счетам. 

Руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин заявил, что в 2020 году стало особенно важным предоставлять людям удобные форматы обслуживания – за это время доля клиентов, пользующихся мобильным приложением выросла до 50%. Благодаря этому в мобильном банке серьезно расширили функционал. 

"Это оформление депозитных и кредитных продуктов, выпуск цифровых карт, оплата любых счетов по QR‑коду, открытие о обслуживание брокерских счетов, оформление электронных справок. Нам удалось реализовать все сервисы дистанционного обслуживания клиентов, что отразилось на отличном результате в рейтинге –  плюс 13 позиций", – сообщил Охорзин. 

По словам вице-президента дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктории Пойгиной, значительную роль в успехе приложения сыграло удобство пользования и визуальное наполнение – судя по росту клиентской базы и количества совершаемых в мобильном банкинге операций, МКБ удалось считать потребности пользователя и своевременно внедрить нужные продукты. 

В рейтинге Markswebb мобильные приложения оценивались по трем критериям: внедрение новой функциональности в цифровых офисах, повышение удобства ежедневного банкинга и развитие мобильного банка как ядра экосистемы с обширной партнерской сетью. Итоговая оценка эффективности сервиса складывалась из сумм оценок по блокам задач, умноженных на вес блока.

Евгения НАГОРСКАЯ

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