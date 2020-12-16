Выбрасывать не нужно: что приготовить из оставшихся после Нового года блюд

Выбрасывать не нужно: что приготовить из оставшихся после Нового года блюд
Фото: Elena Sikorskaya//www.globallookpress.com
Традиционные салаты можно подать по-новому

После шумного застолья зачастую остаются салаты и нарезки, которые гости не осилили во время праздника. Не спешите выбрасывать приготовленные блюда – за считанные минуты им можно подарить вторую жизнь, тем самым разнообразив меню после Нового года.

Что делать с остатками еды после праздничного застолья

Даже если овощи и фрукты слегка заветрились, из них можно приготовить вкусные и простые блюда. Помидоры, сладкий перец и другие овощи отлично подойдут для рагу. А если к ним добавить картофель и кабачки, то сытный ужин всей семье точно обеспечен. Из фруктов можно сделать салат, заправив его йогуртом или мороженым. Остатки также пригодятся при приготовлении глинтвейна или компота.

Оставшаяся нарезка из колбасы и сыра станет идеальным компонентом для пиццы. Кстати, можно сделать с ней и горячие бутерброды из нарезанного заранее хлеба.

Вкусное горячее можно сделать даже из оставшихся салатов и гарниров. Запеканка – универсальное блюдо. Таким способом можно не только спасти картофель, но и разнообразить оливье, добавив в него еще немного майонеза и посыпав тертым сыром и зеленью.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие блюда должны быть на праздничном столе в новогоднюю ночь.

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Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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