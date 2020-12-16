Президенту Украины придется соблюсти нормы российского законодательства при необходимой перерегистрации имущества

Элитное жилье действующего президента Украины Владимира Зеленского, расположенное на территории Ливадийского дворца в Ялте, оформлено на его супругу Елену. В распоряжении четы когда-то было 130 квадратных метров с открытым бассейном, однако весьма серьезные коррективы внес выход полуострова из украинской юрисдикции.

Елена Зеленская приобрела квартиру в элитном ЖК "Император" в 2013 году с весьма серьезной скидкой – жене будущего президента продали недвижимость по цене в два раза дешевле рыночной стоимости. До этого владельцем был экс-депутат Рады Александр Буряк.

В 2019 году Госкомитет республики по госрегистрации и кадастру заявил, что супруга президента Украины так и не перерегистрировала ялтинскую квартиру, однако право собственности остается действительным. Продать жилье Зеленские смогут лишь после признания Крыма частью России. Вопрос лишен идеологического подтекста – проблема заключается в том, что сделка должна проходить в соответствии с российским законодательством. В противном случае президентской чете будет не суждено увидеть свою квартиру.

В прошлом году сообщалось о том, что президент Украины намерен продать недвижимость с помощью третьих лиц. Однако до сих пор никаких сведений на этот счет не появилось.

Как отмечает РИА ФАН, в 2008 году ялтинская прокуратура устраивала проверку законности строительства ЖК "Император" – когда-то земля, использованная для постройки, принадлежала Ливадийскому дворцу, однако дельцы из Днепропетровска построили на ней жилой комплекс, наплевав на возмущения местных жителей.

Один из местных риэлторов, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что подобная схема в украинском Крыму была в порядке вещей – полуостров хаотично застраивался элитными комплексами и домами, после чего построенное жилье оформлялось в собственность. Подобных "самовольных построек" осталось в наследство от Незалежной довольно много.

Ранее в Госкомрегистре Крыма заявили, что правительство республики может передать бесхозное имущество, принадлежащее иностранцам, муниципалитету. Такие меры власти могут принять в судебном порядке, если объект не будет оформлен в соответствии с местным законодательством.

После вступления в должность главы Незалежной подал декларацию, в которой указал, что имеет в распоряжении несколько квартир и два нежилых помещения.